مثقفون يستعرضون منجزات المملكة في ندوة جامعة الملك خالد

رفع رئيس جامعة الملك خالد الدكتور فالح بن رجاء الله السلمي، أسمى آيات التهاني والتبريكات باسمه ونيابة عن منسوبي الجامعة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان ، وأمير منطقة عسير الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز والشعب السعودي الكريم بمناسبة اليوم الوطني 90 للمملكة.

جاء ذلك خلال رعايته للندوة الافتراضية "المملكة في يومها الوطني التسعين.. رؤية وإنجاز"، التي أقيمت الثلاثاء ضمن فعاليات الجامعة للاحتفال بذكرى اليوم الوطني الـ90.

ورحب السلمي خلال كلمته في بداية الندوة بالمشاركين، مشيدا بالجهود التي قدمتها الإدارة العامة للإعلام والعلاقات في تنظيم الندوة، وشاكرا عمادة التعلم الإلكتروني على جهودها في نقل فعاليات الجامعة إلكترونيا ومرحبا بالحضور.

وشاهد حضور الندوة فيلما مرئيا بالمناسبة تناول مراحل تطور المملكة خلال الـ9 عقود الماضية، واعتزاز الشعب السعودي بهويتهم الوطنية.

مشاركة

شارك في الندوة التي أدارها وكيل كلية العلوم الإنسانية للتطوير والجودة والمستشار بوكالة الجامعة الدكتور خالد أبوحكمة كل من عضو مجلس الشورى الدكتور فايز الشهري للحديث في محور الإعلام والأمن، وأستاذ الدراسات العليا بجامعة الملك عبدالعزيز رئيس نادي جدة الأدبي الثقافي الدكتور عبدالله بن عويقل السلمي للحديث في محور الثقافة، وفي محور الاقتصاد ورؤية المملكة 2030 شارك مدير حوكمة الشركات بجامعة الملك خالد الأستاذ الدكتور مريع الهباش، إضافة إلى عميدة كليتي العلوم والآداب والمجتمع برجال ألمع الدكتورة سهام آل حيدر في محور المرأة والتنمية.

وتناول الدكتور الشهري خلال حديثه في محور الإعلام والأمن، مفهوم الإعلام كوسيلة والأمن كحاجة، مؤكدا أن المجهود الإعلامي مؤثر على الأمن، وذلك من خلال تكامل الطرفين بما يخدم الصالح العام، لافتا إلى دور الإعلام في التكامل مع الأمن في الأزمات، ومشيدًا بالأدوار التي تقدمها المملكة في المجالين الإعلامي والأمني وقوتها منذ عهد المؤسس، رحمه الله، واهتمامه بالجانبين الإعلامي والأمني.

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استحضار

في محور الثقافة أكد الدكتور السلمي أن الحديث عن الثقافة في المملكة يتطلب استحضار تضاريس المملكة الجغرافية والديموغرافية في الأبعاد الزمنية السابقة والحاضرة والمستقبلية، لافتًا إلى البعد التاريخي العريق للثقافة الذي تحظى به المملكة وعناية الملك عبدالعزيز، رحمه الله، بذلك واهتمام أبنائه من بعده، وجهود القيادة الرشيدة في إبراز هذه الثقافة وتسخيرها للنهوض بالوطن، مستعرضا الجهود الثقافية للمملكة، لافتا إلى توزيع المؤسسات الثقافية نحو 6 ملايين كتاب خلال أزمة كورونا، ومعتبرا وجود وزارة مستقلة للثقافة وهيئات في مختلف المجالات الثقافية نقلة نوعية.

اقتصاد قوي

أشار الدكتور الهباش إلى أن الاقتصاد السعودي أثبت قوته ومرونته خلال حديثه في محور الاقتصاد ورؤية المملكة 2030، مشيرًا إلى أن هذه القوة أسهمت في سير المملكة بخطى واثقة رغم الظروف، لافتًا إلى أن الإحصاءات تنفي تأثر الناتج المحلي بانخفاض أسعار النفط، مؤكدًا أن أحد أهم مرتكزات الرؤية يتمثل في تنوع الاقتصاد وعدم الاعتماد على النفط، مشيدًا بجهود الحكومة في القضاء على الفساد، وحصولها على المركز الـ10 عالميًّا ضمن دول قمة الـ20 في مكافحة الفساد، والمركز الأول عالميًّا في استقرار الاقتصاد.

المرأة والتنمية

اختتمت الندوة بمشاركة الدكتورة سهام آل حيدر بالحديث عن محور المرأة والتنمية، مؤكدة أن المرأة في المملكة مُنحت فرصة تمثيلها في المحافل الدولية، ومكنتها من المناصب العليا، مستعرضة عددا من القرارات الحكومية التي أسهمت في تمكين المرأة.