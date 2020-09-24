مياه الأحساء تضيء جبل أبوغنيمة بالأخضر

ضمن احتفاء الجهات الحكومية بمحافظة الأحساء باليوم الوطني الـ90 للمملكة، أقام فرع الإدارة العامة لخدمات المياه بمحافظة الأحساء حفلا في محطة المياه الرئيسة بجبل أبوغنيمة، تم خلاله تدشين إضاءة الجبل باللون الأخضر، وشمل إضاءة مبنى الفرع الجديد وخزانات المياه ووضعت عليها العبارات الوطنية بهذه المناسبة. ورفع مدير الفرع المهندس علي بن عبدالله الشهري بالنيابة عن منسوبي مياه الأحساء التهاني والتبريكات لخادم الحرمين الشريفين وولي العهد الأمين والشعب السعودي الكريم بهذه المناسبة الغالية.

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