عزف الألوان في تعليم محايل

تستعد إدارة التعليم بمحافظة محايل عسير، ممثلةً في قسم التربية الفنية والنشاط الفني لإقامة معرض الفنون البصرية تحت مسمى "عزف الألوان" في حفل اليوم الوطني الــ90 من خلال الواقع الافتراضي المعزز لـ"التعلّم عن بعد" المقام الأحد المقبل.

وأكد رئيس قسم التربية الفنية جابر الفاهمي، أن المعرض الفني الوطني سيكون من خلال الواقع الافتراضي حسب توجيه وزارة التعليم الذي تؤكد فيه على أهمية العودة بحذر والتباعد من أجل سلامة الجميع.

وأثنى الفاهمي على الطلاب والطالبات المشاركين في هذا المعرض، موجها الشكر والتقدير لجميع الزملاء معلمي التربية الفنية على الحس الوطني والتفاعل مع هذا الحدث الوطني المعزز للانتماء الوطني، مقدرا الدعم اللامحدود لقائد إدارة التعليم منصور بن عبدالله آل شريم الذي وجه بتوفير جميع الإمكانات لإنجاح فعاليات حفل اليوم الوطني.