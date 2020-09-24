وأكد رئيس قسم التربية الفنية جابر الفاهمي، أن المعرض الفني الوطني سيكون من خلال الواقع الافتراضي حسب توجيه وزارة التعليم الذي تؤكد فيه على أهمية العودة بحذر والتباعد من أجل سلامة الجميع.
وأثنى الفاهمي على الطلاب والطالبات المشاركين في هذا المعرض، موجها الشكر والتقدير لجميع الزملاء معلمي التربية الفنية على الحس الوطني والتفاعل مع هذا الحدث الوطني المعزز للانتماء الوطني، مقدرا الدعم اللامحدود لقائد إدارة التعليم منصور بن عبدالله آل شريم الذي وجه بتوفير جميع الإمكانات لإنجاح فعاليات حفل اليوم الوطني.
كانت هذه تفاصيل خبر عزف الألوان في تعليم محايل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.