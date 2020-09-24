اليوم الوطني / سفارة المملكة في المكسيك تحتفي باليوم الوطني الـ 90 للمملكة



مكسيكو 07 صفر 1442 هـ الموافق 24 سبتمبر 2020 م واس

أقامت سفارة المملكة العربية

وألقى سفير خادم الحرمين الشريفين لدى المكسيك حماد بن غانم الرويلي، كلمة أكد فيها متانة العلاقات السعودية المكسيكية، وما تشهده المملكة من برامج ومشاريع تنموية وفق رؤية 2030، إضافة لترؤسها قمة مجموعة العشرين العام الحالي 2020م.

وسلط الضوء على الجهود الحالية التي تبذلها المملكة العربية السعودية في رئاستها لدول مجموعة العشرين لمواجهة جائحة

// انتهى //

16:32ت م

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مكسيكو 07 صفر 1442 هـ الموافق 24 سبتمبر 2020 م واسأقامت سفارة المملكة العربية السعودية لدى الولايات المتحدة المكسيكية، احتفالاً بمناسبة اليوم الوطني التسعين، بحضور عدد من كبار المسؤولين في المكسيك وسفراء الدول العربية الشقيقة وأعضاء السلك الدبلوماسي.وألقى سفير خادم الحرمين الشريفين لدى المكسيك حماد بن غانم الرويلي، كلمة أكد فيها متانة العلاقات السعودية المكسيكية، وما تشهده المملكة من برامج ومشاريع تنموية وفق رؤية 2030، إضافة لترؤسها قمة مجموعة العشرين العام الحالي 2020م.وسلط الضوء على الجهود الحالية التي تبذلها المملكة العربية السعودية في رئاستها لدول مجموعة العشرين لمواجهة جائحة كورونا ومكافحتها، وذلك من خلال مساهمتها بالدعم المالي لمنظمة الصحة العالمية، مشيرا إلى أن نهج المملكة يأتي ليولي أهمية قصوى لالتزامها بترؤس قمة مجموعة العشرين بهدف تعزيز التعاون بين جميع القادة الأعضاء لمعالجة واحتواء الأزمات الصحية الذي يصب لصالح المجتمع الدولي بأسره.// انتهى //16:32ت م0092

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