اليوم الوطني / الجمعية العلمية السعودية بجامعة إكستر تنظم ندوة حول الابتعاث احتفاء باليوم الوطني ال90 للمملكة



لندن 07 صفر 1442 هـ الموافق 24 سبتمبر 2020 م واس

نظمت الجمعية العلمية

وتحدثت وكيل وزارة التعليم للبرامج التعليمية الدكتورة مها بنت عبد الله السليمان عن الدور الفاعل للمبتعث في رفع جودة التنمية في المملكة, مبينةً أن استثمار المملكة منذ نشأتها هو في أبنائها وبناتها لبناء الوطن, وأن القيادة الرشيدة تدعم المبتعثين والمبتعثات في تحصيلهم العلمي والمعرفي لنقل التجارب والخبرات العالمية للمملكة ودفع عجلة التنمية الوطنية من خلال تأهيل الكفاءات الوطنية.

وأكد مدير عام التعليم بمنطقة حائل الدكتور منذر بن عبد الله البليهد أن المبتعثين هم سفراء لوطنهم ومجتمعهم في الخارج، مشيرًا إلى أهمية التحصيل العلمي وتحقيق أهداف الابتعاث المنشودة للعودة والمساهمة في نقل المعرفة وتطور الوطن.

واستعرضت الدكتورة سمر بنت محمد السقاف في مداخلتها بالندوة تجربة موثقة بالأرقام حول تميز المبتعثين ودور التدريب في تعزيز المستوى الرفيع في المؤسسات الطبية السعودية، لافتة الانتباه إلى ما يحققه المبتعثين السعوديين من تفوق وتميز مما أدى إلى تسابق بعض المراكز السعودية والعالمية لاستقطاب الكفاءات الطبية السعودية نظراً لما يملكه المتخصص من علوم ومهارات متقدمة حصل عليها في أرقى الجامعات العالمية في مجال تخصصهم العلمي.

وأوضح عميد التطوير والجودة بجامعة بيشة سعد بن مبارك الرمثي أن الابتعاث يسهم في تحقيق رؤية المملكة 2030 وأن مراحل الابتعاث تأتي ثمارها سريعا في مسيرة تنمية الوطن، وأن ربط الابتعاث بفرص الاحتياج ساهم في توجيه التنمية ودفع التطور الذي تنشده القيادة الرشيدة في تحقيق الرؤية.

وأضاف أن الجامعات السعودية عامة، ومنها جامعة بيشة تستقطب المتميزين علميا والمتفوقين في مجال تخصصاتهم وحتى قبل تخرجهم من دول الابتعاث ليكونوا مساهمين في نقل المعرفة إلى أبناء الوطن.

واختتمت الندوة بمداخلات وأسئلة الجمهور الذي حضروا الندوة عن بعد.

// انتهى //

16:29ت م

0091



لندن 07 صفر 1442 هـ الموافق 24 سبتمبر 2020 م واسنظمت الجمعية العلمية السعودية بجامعة إكستر ندوة ثقافية مرئية عن بعد احتفاء باليوم الوطني ال90 للمملكة والتي كانت بعنوان (بالابتعاث بناء وعطاء) تناولت في محاورها الابتعاث ودوره في تطوير الوطن، ودور المبتعثين في التعريف بالوطن، ونقل الصورة المشرقة للمملكة بالخارج، وجهود المملكة في تطوير التعلم من خلال الابتعاث.وتحدثت وكيل وزارة التعليم للبرامج التعليمية الدكتورة مها بنت عبد الله السليمان عن الدور الفاعل للمبتعث في رفع جودة التنمية في المملكة, مبينةً أن استثمار المملكة منذ نشأتها هو في أبنائها وبناتها لبناء الوطن, وأن القيادة الرشيدة تدعم المبتعثين والمبتعثات في تحصيلهم العلمي والمعرفي لنقل التجارب والخبرات العالمية للمملكة ودفع عجلة التنمية الوطنية من خلال تأهيل الكفاءات الوطنية.وأكد مدير عام التعليم بمنطقة حائل الدكتور منذر بن عبد الله البليهد أن المبتعثين هم سفراء لوطنهم ومجتمعهم في الخارج، مشيرًا إلى أهمية التحصيل العلمي وتحقيق أهداف الابتعاث المنشودة للعودة والمساهمة في نقل المعرفة وتطور الوطن.واستعرضت الدكتورة سمر بنت محمد السقاف في مداخلتها بالندوة تجربة موثقة بالأرقام حول تميز المبتعثين ودور التدريب في تعزيز المستوى الرفيع في المؤسسات الطبية السعودية، لافتة الانتباه إلى ما يحققه المبتعثين السعوديين من تفوق وتميز مما أدى إلى تسابق بعض المراكز السعودية والعالمية لاستقطاب الكفاءات الطبية السعودية نظراً لما يملكه المتخصص من علوم ومهارات متقدمة حصل عليها في أرقى الجامعات العالمية في مجال تخصصهم العلمي.وأوضح عميد التطوير والجودة بجامعة بيشة سعد بن مبارك الرمثي أن الابتعاث يسهم في تحقيق رؤية المملكة 2030 وأن مراحل الابتعاث تأتي ثمارها سريعا في مسيرة تنمية الوطن، وأن ربط الابتعاث بفرص الاحتياج ساهم في توجيه التنمية ودفع التطور الذي تنشده القيادة الرشيدة في تحقيق الرؤية.وأضاف أن الجامعات السعودية عامة، ومنها جامعة بيشة تستقطب المتميزين علميا والمتفوقين في مجال تخصصاتهم وحتى قبل تخرجهم من دول الابتعاث ليكونوا مساهمين في نقل المعرفة إلى أبناء الوطن.واختتمت الندوة بمداخلات وأسئلة الجمهور الذي حضروا الندوة عن بعد.// انتهى //16:29ت م0091

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