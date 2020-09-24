اقتصادي / انعقاد الاجتماع الوزاري للجنة التعاون الصناعي بدول مجلس التعاون



الرياض 07 صفر 1442 هـ الموافق 24 سبتمبر 2020 م واس

عقد وزراء الصناعة بدول مجلس التعاون -عبر الاتصال المرئي- اليوم اجتماعهم الـ47 للجنة التعاون الصناعي، برئاسة معالي وزير الصناعة والتكنلوجيا المتقدمة بدولة الإمارات العربية المتحدة الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، ومشاركة معالي الأمين العام الدكتور نايف فلاح مبارك الحجرف.

وناقش الوزراء عدداً من الموضوعات المدرجة على جدول أعمال لجنة التعاون الصناعي الهادفة إلى تشجيع الصناعة في دول المجلس وإزالة العقبات التي تعترضها، وبعض التوصيات التي تهم قطاع الصناعة بدول مجلس التعاون واتخذوا بناء عليها عددا من القرارات، إلى جانب استعراض آخر تطورات جهود الدول الأعضاء في مكافحة جائحة كرونا (كوفيد19)، إضافة لمتابعة تطبيق بعض الضوابط الصناعية بين دول المجلس.

كما اطلعوا على عددٍ من التقارير، تشمل تقرير المكتب التنفيذي لمنظمة الخليج الصناعية عن الخطة المستقبلية للمنظمة ونشاطاتها في المرحلة القادمة، والتقرير الخاص بمكتب الأمانة الفنية لمكافحة الممارسات الضارة في التجارة الدولية.

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16:22ت م

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