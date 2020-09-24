اليوم الوطني / التطوع الصحي بصحة حفر الباطن يشارك الأهالي باليوم الوطني الـ90 للمملكة



حفر الباطن 07 صفر 1442 هـ الموافق 24 سبتمبر 2020 م واس

شاركت صحة حفر الباطن ممثلة بفرق التطوع الصحي الأهالي بالاحتفال باليوم الوطني الـ90 للمملكة في عدد من المواقع بالمحافظة للتوعية الصحية والتأكيد على تطبيق الإجراءات الاحترازية بهذه المناسبة الوطنية.

وتؤكد الفرق الصحية بصحة حفر الباطن على تطبيق التعليمات والالتزام بالإجراءات الوقائية أثناء الاحتفال بهذه المناسبة السعيدة للوقائية من

// انتهى//.

16:20ت م

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حفر الباطن 07 صفر 1442 هـ الموافق 24 سبتمبر 2020 م واسشاركت صحة حفر الباطن ممثلة بفرق التطوع الصحي الأهالي بالاحتفال باليوم الوطني الـ90 للمملكة في عدد من المواقع بالمحافظة للتوعية الصحية والتأكيد على تطبيق الإجراءات الاحترازية بهذه المناسبة الوطنية.وتؤكد الفرق الصحية بصحة حفر الباطن على تطبيق التعليمات والالتزام بالإجراءات الوقائية أثناء الاحتفال بهذه المناسبة السعيدة للوقائية من فيروس كورونا المستجد "COVID-19" ، انطلاقاً من دور صحة حفر الباطن في إيصال الرسائل التوعوية لأفراد المجتمع بالالتزام بالإجراءات الوقائية.// انتهى//.16:20ت م0085

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