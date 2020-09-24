اليوم الوطني / وزارة الحج والعمرة تحتفي باليوم الوطني



جدة 07 صفر 1442 هـ الموافق 24 سبتمبر 2020 م واس

احتفت وزارة الحج والعمرة أمس بمناسبة اليوم الوطني الـ90 للمملكة عبر البث المباشر على حسابها في "تويتر "، بحضور معالي الوزير الدكتور محمد صالح بن طاهر بنتن, ومعالي نائبه الدكتور عبدالفتاح بن سليمان مشاط وعدد من المسؤولين.

واشتملت فعاليات الحفل على كلمة لمعالي وزير الحج والعمرة بهذه المناسبة , ثم شاهد الحضور المعرض الافتراضي الذي تضمن مقتطفات من الإنجازات التي حققتها المملكة في خدمة ضيوف الرحمن منذ تأسيسها وحتى اليوم.

وفي نهاية الحفل كرم معاليه الفائزين في المسابقة الشعرية الوطنية التي أطلقتها الوزارة لبث روح المنافسة بين منسوبي الوزارة في إثراء المحتوى الأدبي بمناسبة اليوم الوطني.

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16:02ت م

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