شكرا لقرائتكم خبر عن تزامنًا مع اليوم الوطني.. قدوم 20 مولودًا بـ"سعود الطبية" والان نبدء بالتفاصيل

شهد مستشفى النساء والولادة بمدينة الملك سعود الطبية قدوم 20 مولودًا ومولودة يوم أمس الأربعاء، حيث كان نسبة الإناث منهم 75%، وذلك تزامنًا مع اليوم الوطني الـ 90 للمملكة.

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