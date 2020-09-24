شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة: تباعد الأجساد يحد من انتشار الفيروس والان نبدء بالتفاصيل

أشارت وزارة الصحة في حملتها للعود بحذر أن تباعد الأجساد يحد من انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، واضافت احرص على إبقاء مسافة آمنة بينك وبين الآخرين لحمايتك وحماية من حولك بإذن الله.

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