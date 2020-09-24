لارين الغامدي طفلة ارتقت قمة جبل شدا تعبيرًا عن مشاعرها في حب الوطن

2020-09-24

متابعات الخليج 365 - محمد المقصّي - الباحة

يمثل الجبل في حياة السعوديين رمزية خاصة حيث يستلهمون منه معاني الشموخ والعلو والتحدي والإصرار.

فمن ” الصفا والمروة ” إلى ” جبل النور ” بما تمثله من رمزية مقدسة مروراً ” بجبل أحد ” الذي قال عنه الرسول عليه السلام ( يحبنا ونحبه ) وصولاً إلى ” جبل طويق ” الذي شبه سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان همة السعوديين بهذا الجبل، وانتهاء ” بجبل شدا ” الذي يمثل لأهالي السهل التهامي بمنطقة الباحة رمزاً للمهابة ويمثل ارتقاؤه لأبناء المخواة الكثير من المعاني بين الفخر والمتعة وروح التحدي.

فِعْل الصعود للقمم برمزيته التي تعبر عن معنى الحب والتوق وتعكس روح التحدي والإصرار وتمثل رمزية التحدي ليس حكراً على الكبار بل يتسلل إلى قلوب الأطفال منذ نعومة أظفارهم.

ففي يوم الوطن المجيد 90 وفي محاكاة عملية لشعار ” همّة حتى القمة ” أصرّت الطفلة لارين الغامدي أحد براعم روضة ماهر بتعليم المخواة على أن تحتفل بالوطن وقادته الأوفياء على طريقتها الخاصة ، حين ارتقت قمم جبلشدا ، متوشحة العلم السعودي لتعلن من فوق واحدة من أعلى قممه حبها للوطن الكبير الذي يحتضن علو الجبال وعمق السهول وشساعة الصحراء ، معبرة باسم الطفولة في تعليم المخواة عن مدى الحب العميق للوطن ،وتهدي من علو شاهق قادة الوطن في يوم الوطن المجيد مشاعر الولاء والانتماء التي تحملها قلوب الطفولة الغضة.

لوّحت لارين بعلم الوطن من فوق القمة لتسجل لحظة تاريخية فارقة من تاريخ المشاعر الوطنية المتدفق من كل الأرجاء، معبّرة باسم الطفولة الغضة وباسم كل أطفال الوطن وأجيال المستقبل وبراعم المجد القادم عن عظيم الحب للوطن وقادته .

وسائل التواصل تداولت صورة الطفلة لارين وهي ترفع العلم فوق قمة الجبل الشهير ممسكة براية التوحيد بقوة وثبات صامدة في وجه الرياح التي تضرب المكان ويتعالى صريرها في أرجائه .

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وتناول المغردون الصورة بالكثير من الإعجاب والتعليقات المعبّرة عبر مجاميع الواتس أب والمنصات الاجتماعية ، مؤكدين أن أبناء هذا الوطن يتبارون في اجتراح طرق التعبير عن حبهم الخالد لثرى هذه الأرض ، وفي كل مناسبة للوطن يثبتون أنهم يستطيعون تطويع الجغرافيا وتحويلها منصات حب تعلن عن الانتماء لثرى الأرض.

يُشار إلى أنه في مناسبة وطنية سابقة قام كشافو تعليم المخواة بنصب علم الوطن فوق أعلى قمة في جبل شدا لترفرف عالية.

من جانبه ثمّن مدير تعليم المخواة الدكتور علي الجالوق هذه المبادرة الجميلة من الطفلة لارين وأسرتها ، مؤكداً أن مثل هذه الهمة التي لا تعترف بالعمر ولا بمشقة صعود الجبال هي التي تصنع الأوطان العظيمة .

ولفت إلى أنها لحظات مترعة بالجمال ترسم خارطة الحب في الوجدان وتنقشه في نفوس الأجيال المتعاقبة وتجذّر في نفوس الجميع معاني حب الوطن وقادته الأوفياء.

وجدد الجالوق الشكر لما رسمه أبناء الوطن في مدارس تعليم المخواة عبر مختلف الوسائط وما نثروه عبر حسابات المدارس من مشاعر صادقة تعكس الحس الوطني الرفيع.

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