أمانة جدة تشارك فرحة الأهالي في اليوم الوطني عبر برج الشاشة

2020-09-24

متابعات الخليج 365 - جدة

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ضمن الاحتفالات بذكرى اليوم الوطني الـ90 تحت شعار (همة حتى القمة) أتاحت أمانة محافظة جدة نشر رسائل السكان من مواطنين ومقيمين على برج الشاشة الواقع على طريق الملك أحد أكبر شاشات الـ LED الإعلانية في العالم وذلك لمشاركتهم التعبير عن فرحتهم بيوم الوطن.

وفتحت أمانة جدة عبر فعالياتها المتعددة أبواب المشاركات الوطنية أمام السكان من مواطنين ومقيمين إذ أطلقت بالتعاون مع جمعية الأطفال ذوي الإعاقة مسابقة عن بعد بعنوان (90 عامًا) للمشاركة برسمة أو صورة عن الوطن، وتواصلت فعاليات الأمانة بإطلاق تحدي احتفال جدة بالوطن على منصة يلا جدة وذلك لجميع السكان من مواطنين ومقيمين عبر مشاركة صور احتفالاتهم باليوم الوطني بشكل ابداعي يعبر عن مشاعر حب الوطن والحصول على فرصة الفوز بجوائز يصل مجموعها إلى 90,000 ريال سعودي.



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