شكرا لقرائتكم صور.. مطار رفحاء يحتفي بالمسافرين بمناسبة اليوم الوطني 90 ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

متابعات الخليج 365 - الرياض احتفى مطار رفحاء في منطقة الحدود الشمالية أمس بمناسبة اليوم الوطني 90 مع ركاب رحلة الرياض رقم 1507. وقام العاملون في المطار بتوزيع أعلام المملكة والأوشحة الخضراء على المسافرين اعتزازًا بهذه المناسبة الغالية على الجميع. يذكر أن مطار رفحاء كان قد استقبل في الثاني من يوليو الماضي أولى رحلات الطيران القادمة من مطار الملك خالد الدولي بالرياض، بعد استئناف الرحلات الجوية داخل المملكة، في ظل تطبيق جميع الإجراءات الاحترازية المعتمدة من قبل وزارة الصحة للوقاية من جائحة فيروس كورونا. Advertisements

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