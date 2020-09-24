محمد بن مسعود - الدمام - يهدف القرار إلى دعم الاقتصاد تستأنف الإمارات تخفيف القيود السارية إصدار التأشيرات للأجانب باستثناء تصاريح العمل ابتداءً من اليوم (الخميس)، وذلك بعد توقف استمر ستة أشهر في إطار الجهود الرامية لاحتواء فيروس كورونا. وأوضحت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية في بيان أوردته "رويترز"، أن القرار اتخذ في إطار مكافحة مرض "كوفيد-19"، وتعزيز الجهود لدعم خطط التعافي الاقتصادي. وكانت إمارة دبي قد رفعت بالفعل الحظر الساري على إصدار التأشيرات في يوليو (تموز) الماضي.الإمارات فيروس كورونا الجديد الإمارات تستأنف إصدار التأشيرات للأجانب باستثناء تصاريح العمل صحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2020-09-24 تستأنف الإمارات تخفيف القيود السارية إصدار التأشيرات للأجانب باستثناء تصاريح العمل ابتداءً من اليوم (الخميس)، وذلك بعد توقف استمر ستة أشهر في إطار الجهود الرامية لاحتواء فيروس كورونا. وأوضحت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية في بيان أوردته "رويترز"، أن القرار اتخذ في إطار مكافحة مرض "كوفيد-19"، وتعزيز الجهود لدعم خطط التعافي الاقتصادي. Advertisements وكانت إمارة دبي قد رفعت بالفعل الحظر الساري على إصدار التأشيرات في يوليو (تموز) الماضي. 24 سبتمبر 2020 - 7 صفر 1442 02:42 PM يهدف القرار إلى دعم الاقتصاد يهدف القرار إلى دعم الاقتصاد تستأنف الإمارات تخفيف القيود السارية إصدار التأشيرات للأجانب باستثناء تصاريح العمل ابتداءً من اليوم (الخميس)، وذلك بعد توقف استمر ستة أشهر في إطار الجهود الرامية لاحتواء فيروس كورونا. وأوضحت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية في بيان أوردته "رويترز"، أن القرار اتخذ في إطار مكافحة مرض "كوفيد-19"، وتعزيز الجهود لدعم خطط التعافي الاقتصادي. وكانت إمارة دبي قد رفعت بالفعل الحظر الساري على إصدار التأشيرات في يوليو (تموز) الماضي. ، الإمارات تستأنف إصدار التأشيرات للأجانب باستثناء تصاريح العمل ،

المصدر : الخليج 365

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