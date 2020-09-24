السعودية تسجل 498 إصابة جديدة بكورونا

الخميس 24 سبتمبر 2020

أعلنت وزارة الصحة السعودية اليوم الخميس تسجيل 30 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع إجمالي الوفيات في المملكة جراء الإصابة بالفيروس إلى 4599 حالة.



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وأشارت الوزارة في بيان صحفي اليوم إلى تسجيل 498 إصابة جديدة بالفيروس، ليرتفع إجمالي الإصابات في المملكة إلى 331857 حالة.

ولفتت الوزارة إلى تسجيل 1007 حالة شفاء جديدة، ليصل إجمالي المتعافين إلى 314793 حالة.