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"صقر الجزيرة" يشارك في احتفالات اليوم الوطني

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شارك متحف صقر الجزيرة للطيران في احتفالات اليوم الوطني٩٠ من خلال عدة فعاليات بدأت يوم أمس الأربعاء ١٤٤٢/٠٢/٠٦هـ لمدة ثلاثة أيام

وتتضمن الفعاليات العديد من الفقرات المشوقة ومنها فعاليات خاصة للأطفال وفعاليات حركية وتفاعلية للزوار وعرض عسكري بالموسيقى العسكرية والعرضة وعروض الليزر وألعاب الخفة.

يشار إلى أن هذه الفعالية تأتي من ضمن المبادرات التي تقدمها القوات الجوية الملكية السعودية للمشاركة في المناسبات والاحتفالات الوطنية.

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