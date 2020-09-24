شكرا لقرائتكم خبر عن "صقر الجزيرة" يشارك في احتفالات اليوم الوطني والان نبدء بالتفاصيل
وتتضمن الفعاليات العديد من الفقرات المشوقة ومنها فعاليات خاصة للأطفال وفعاليات حركية وتفاعلية للزوار وعرض عسكري بالموسيقى العسكرية والعرضة السعودية وعروض الليزر وألعاب الخفة.
يشار إلى أن هذه الفعالية تأتي من ضمن المبادرات التي تقدمها القوات الجوية الملكية السعودية للمشاركة في المناسبات والاحتفالات الوطنية.
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