محمد بن مسعود - الدمام - تزينت ميادين المحافظة باللون الأخضر احتفاءً بهذه المناسبة الوطنية تزينت محافظة الداير شرق منطقة جازان باللون الأخضر في الميادين والشوارع احتفاءً بذكرى يوم الوطن الـ90، فيما تواجد رجال المرور في شوارع المحافظة؛ للمحافظة على انسيابية الحركة المرورية. وساهم تواجد رجال المرور في سير احتفاء المواطنين باليوم الوطني بكل إنسيابية، وسلامة الحركة المرورية عما قد يشوبها جراء كثافة الحركة التي عادة ما تشهدها هذه المناسبات الوطنية. Advertisements محافظة الداير جازان محافظة الداير جازان 24 سبتمبر 2020 - 7 صفر 1442 02:44 PM تزينت ميادين المحافظة باللون الأخضر احتفاءً بهذه المناسبة الوطنية شاهد.. مرور "الداير" ينظم حركة سير المركبات في اليوم الوطني شاهد.. مرور "الداير" ينظم حركة سير المركبات في اليوم الوطني تزينت محافظة الداير شرق منطقة جازان باللون الأخضر في الميادين والشوارع احتفاءً بذكرى يوم الوطن الـ90، فيما تواجد رجال المرور في شوارع المحافظة؛ للمحافظة على انسيابية الحركة المرورية. وساهم تواجد رجال المرور في سير احتفاء المواطنين باليوم الوطني بكل إنسيابية، وسلامة الحركة المرورية عما قد يشوبها جراء كثافة الحركة التي عادة ما تشهدها هذه المناسبات الوطنية. الكلمات المفتاحية ، شاهد.. مرور "الداير" ينظم حركة سير المركبات في اليوم الوطني ،

المصدر : الخليج 365 الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه

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