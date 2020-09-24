محمد بن مسعود - الدمام - يهدف القرار إلى دعم الاقتصاد تستأنف الإمارات تخفيف القيود السارية إصدار التأشيرات للأجانب باستثناء تصاريح العمل ابتداءً من اليوم (الخميس)، وذلك بعد توقف استمر ستة أشهر في إطار الجهود الرامية لاحتواء فيروس كورونا. وأوضحت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية في بيان أوردته "رويترز"، أن القرار اتخذ في إطار مكافحة مرض "كوفيد-19"، وتعزيز الجهود لدعم خطط التعافي الاقتصادي. وكانت إمارة دبي قد رفعت بالفعل الحظر الساري على إصدار التأشيرات في يوليو (تموز) الماضي.الإمارات فيروس كورونا الجديد 24 سبتمبر 2020 - 7 صفر 1442 02:42 PM Advertisements يهدف القرار إلى دعم الاقتصاد الإمارات تستأنف إصدار التأشيرات للأجانب باستثناء تصاريح العمل الإمارات تستأنف إصدار التأشيرات للأجانب باستثناء تصاريح العمل تستأنف الإمارات تخفيف القيود السارية إصدار التأشيرات للأجانب باستثناء تصاريح العمل ابتداءً من اليوم (الخميس)، وذلك بعد توقف استمر ستة أشهر في إطار الجهود الرامية لاحتواء فيروس كورونا. وأوضحت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية في بيان أوردته "رويترز"، أن القرار اتخذ في إطار مكافحة مرض "كوفيد-19"، وتعزيز الجهود لدعم خطط التعافي الاقتصادي. وكانت إمارة دبي قد رفعت بالفعل الحظر الساري على إصدار التأشيرات في يوليو (تموز) الماضي. الكلمات المفتاحية ، الإمارات تستأنف إصدار التأشيرات للأجانب باستثناء تصاريح العمل ،

المصدر : الخليج 365

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