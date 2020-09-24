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نشرت وزارة الداخلية الكويتية، الأربعاء، مقطع فيديو يظهر مجموعة من الأشخاص "المفحطين"، يقودون سياراتهم باستهتار ومحاولتهم الهروب من رجال الأمن في منطقة الصبية.
جاء ذلك في تغريدة نشرتها الداخلية الكويتية على صفحتها الرسمية بتويتر، قائلة في تعليق على مقطع الفيديو: "ضبط مستهتري منطقة الصبية بعد محاولة هروبهم من رجال الأمن وتحويل 5 أشخاص إلى نظارة المرور وحجز المركبات في كراج الحجز".
وفي تغريدة أخرى أعلنت الداخلية الكويتية عن ضبط "مستهتر" آخر في منطقة سلوى بعد "انتشار مقطع فيديو له على بعض مواقع التواصل الاجتماعي وتم إيداعه بالحجز التحفظي للتحقيق معه تمهيدًا لعرضه على محكمة المرور".
وأكدت الداخلية الكويتية على أن "الحملات الأمنية والمرورية مستمرة على كافة أنحاء البلاد على مدار الأسبوع لضبط المخالفين والمطلوبين والمستهترين وكل من تسول له نفسه القيام بأعمال مخالفة للقانون". وزارة الداخلية الكويتية المفحطين
24 سبتمبر 2020 - 7 صفر 1442 02:39 PM
"الداخلية": الحملات مستمرة لضبط المستهترين
نشرت وزارة الداخلية الكويتية، الأربعاء، مقطع فيديو يظهر مجموعة من الأشخاص "المفحطين"، يقودون سياراتهم باستهتار ومحاولتهم الهروب من رجال الأمن في منطقة الصبية.
جاء ذلك في تغريدة نشرتها الداخلية الكويتية على صفحتها الرسمية بتويتر، قائلة في تعليق على مقطع الفيديو: "ضبط مستهتري منطقة الصبية بعد محاولة هروبهم من رجال الأمن وتحويل 5 أشخاص إلى نظارة المرور وحجز المركبات في كراج الحجز".
وفي تغريدة أخرى أعلنت الداخلية الكويتية عن ضبط "مستهتر" آخر في منطقة سلوى بعد "انتشار مقطع فيديو له على بعض مواقع التواصل الاجتماعي وتم إيداعه بالحجز التحفظي للتحقيق معه تمهيدًا لعرضه على محكمة المرور".
وأكدت الداخلية الكويتية على أن "الحملات الأمنية والمرورية مستمرة على كافة أنحاء البلاد على مدار الأسبوع لضبط المخالفين والمطلوبين والمستهترين وكل من تسول له نفسه القيام بأعمال مخالفة للقانون".
، الكويت.. فيديو ضبط "مفحطين" حاولوا الهروب من رجال الأمن ،
المصدر : الخليج 365
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