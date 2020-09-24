محمد بن مسعود - الدمام - أكد مواصلة البناء على أسس الصداقة بين البلدين هنأ وزير شؤون الشرق الأوسط البريطاني جيمس كليفرلي، قيادة وشعب المملكة بمناسبة اليوم الوطني الـ90. وقال "كليفرلي" في بيان له: "بهذه المناسبة أقدم أطيب التهاني للمملكة العربية السعودية بمناسبة اليوم الوطني". وشدد على مواصلة البناء على أسس الصداقة القوية بين البلدين.اليوم الوطني 24 سبتمبر 2020 - 7 صفر 1442 02:35 PM أكد مواصلة البناء على أسس الصداقة بين البلدين Advertisements وزير بريطاني يهنئ قيادة المملكة باليوم الوطني الـ90 وزير بريطاني يهنئ قيادة المملكة باليوم الوطني الـ90 هنأ وزير شؤون الشرق الأوسط البريطاني جيمس كليفرلي، قيادة وشعب المملكة بمناسبة اليوم الوطني الـ90. وقال "كليفرلي" في بيان له: "بهذه المناسبة أقدم أطيب التهاني للمملكة العربية السعودية بمناسبة اليوم الوطني". وشدد على مواصلة البناء على أسس الصداقة القوية بين البلدين. الكلمات المفتاحية ، وزير بريطاني يهنئ قيادة المملكة باليوم الوطني الـ90 ،

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