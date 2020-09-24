، تعظيم البلد الحرام يفعّل اليوم الوطني بـ 57 منتجًا ،

محمد بن مسعود - الدمام - بمشاركة 90 متطوعًا في مبادرة مسجلة وفق "إدامة"

أطلق مشروع تعظيم البلد الحرام التابع لجمعية مراكز الأحياء بمكة المكرمة مبادرة إنجاز الوطن في يوم الوطن، وهي مبادرة تبرز جهود المملكة العربية السعودية في خدمة الحرمين الشريفين من عهد المؤسس الملك عبدالعزيز وحتى عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وذلك تفعيلًا لليوم الوطني الـ 90 للمملكة تحت شعار "همة حتى القمة".

وقال مدير عام مشروع تعظيم البلد الحرام سعيد الغامدي: المبادرة تهدف إلى تسخير طاقات ومواهب المتطوعين والمتطوعات في إخراج منتجات متنوعة تبرز جهود المملكة في خدمة الحرمين من خلال إصدار مجلة "مكي" الذي أصدره المشروع بمناسبة اليوم الوطني والذي يحكي جهود المملكة في خدمة الحرمين الشريفين.

وأضاف: المبادرة تعزز روح الانتماء للوطن لدى المتطوعين وتنمية الحس الوطني والاجتماعي لديهم، وشملت المنتجات ترجمة جهود المملكة في خدمة الحرمين بلغة الإشارة، وتصميم ألعاب إلكترونية هادفة وإنتاج بودكاست صوتي وإخراج أفلام تعريفية ووثائقية لإبراز إنجازات الوطن في خدمة الحرمين الشريفين.

وأردف "الغامدي": عدد المتطوعين المشاركين في المبادرة بلغ 90 متطوعًا قدموا 57 منتجًا، والمبادرة تم تسجيلها في المنصة الوطنية للعمل التطوعي، وفق المعيار الوطني "إدامة".

ويشتمل المشروع على مسرد يحكي تاريخ مكة في العهد السعودي.مشروع تعظيم البلد الحرام مكة المكرمة