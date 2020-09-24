شكرا لقرائتكم خبر عن أفغانستان: المملكة كانت وما زالت في مقدمة الدول الداعمة للسلام والان نبدء بالتفاصيل

قدمت جمهورية أفغانستان الإسلامية، التهاني لحكومة وشعب المملكة ، بمناسبة اليوم الوطني الـ 90.

وأكدت وزارة الخارجية الأفغانية، في بيان صحفي، أن المملكة كانت وما زالت في مقدمة الدول الداعمة للسلام في أفغانستان، منوهة بما وصلت إليه العلاقات الأفغانية السعودية من نموّ وتطور كبير وتقارب في العلاقات منذ تسعين عاماً حينما كانت أفغانستان أول دولة إسلامية اعترفت بالمملكة، ووقعت معاهدة صداقة بين البلدين في شهر ذي الحجة سنة 1350هـ، ومثمنة البيان الأخير الصادر من حكومة المملكة الداعم لعملية المصالحة بين الحكومة الأفغانية وحركة طالبان.

وأوضحت الوزارة، أن هذا الموقف غير المستغرب من أشقائها في المملكة هو امتداد لتاريخ كبير ومشرّف من الدعم والوقفات مع أفغانستان وشعبها، معربة عن أصدق دعواتها للمملكة وشعبها الشقيق بدوام الأمن والاستقرار واطراد التقدم والازدهار.