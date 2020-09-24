شكرا لقرائتكم خبر عن مساحته 3 آلاف متر.. تدشين دوار البيرق في الخبر والان نبدء بالتفاصيل

دشن أمين المنطقة الشرقية المهندس فهد بن محمد الجبير أمس، دوار البيرق الواقع في حي العزيزية بمحافظة الخبر، والرابط بين طريق الملك خالد وطريق الملك فهد.

واستمع إلى شرح عن تصميم وفكرة الدوار، الذي يقع على مساحة ٣٠٠٠ متر مربع، وصممت المنحوتة على شكل راية ترفرف لتعبر عن الوحدة الوطنية والانتماء الوطني، وراية خفاقة شاهقة تعانق السماء.

وعدّ المهندس الجبير الدوار أبرز الميادين والمجسمات بمحافظة الخبر وهو مجسم البيرق، مشيراً إلى أن الأمانة تدعم جهود التنمية والاستفادة من الخبرات والتجارب المتميزة وتشجيع الأفكار الإبداعية والابتكارات لتحقيق أهداف التنمية.