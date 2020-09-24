شكرا لقرائتكم خبر عن سيئول.. برج «نامسان» يتزين بعلم المملكة والان نبدء بالتفاصيل

تزين برج جبل نامسان في وسط عاصمة كوريا الجنوبية، وهو المعلم الأول الذي يرمز للعاصمة سيئول، مساء أمس الأربعاء باللون الأخضر وصورة علم المملكة، بمناسبة ذكرى اليوم الوطني الـ 90. حيث تمت إضاءة البرج باللون الأخضر وصورة العلم السعودي مع عبارة تهنئة.

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