شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. فعاليات واحتفالات اليوم الوطني الـ90 في جميع المناطق والان نبدء بالتفاصيل

بدأت في جميع مناطق المملكة منذ أمس الأربعاء الموافق 23 سبتمبر، الاحتفالات باليوم الوطني التسعين بعدة فعاليات، شملت الألعاب النارية والحفلات الغنائية والمهرجانات والعروض العالمية مع الالتزام بالإجراءات الاحترازية.

كما انطلق عدد كبير من الفعاليات في المناطق المختلة لإحياء التراث والكشف عن كنوز التاريخ السعودي، وأطلقت هيئة الترفيه مجموعة من الحفلات، حيث سيتم إقامة العروض الفنية على مدى 5 أيام متتالية بقاعة الجوهرة داخل مدينة الملك عبد الله الرياضية.