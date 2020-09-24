القصبي : الحكومة تراجع باستمرار الأفضل للمواطنين .. وحزمة إجراءات تحفيزية وشيكة

2020-09-24

متابعات الخليج 365 - الرياض

أكد وزير التجارة الدكتور ماجد القصبي أن حكومة المملكة بصدد اتخاذ حزمة من الإجراءات لتحفيز الاقتصاد وضمان النمو المتواصل.

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وقال القصبي إن المملكة تقيم كل الخيارات لدعم الاقتصاد، وتعويض الانخفاض الحاد في عائدات النفط، والانكماش الاقتصادي الناجم عن القيود التي طُبقت لوقف انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19).

وأوضح القصبي في لقاء مع وكالة “بلومبرغ”، أن انخفاض أسعار النفط أثر على إيرادات المملكة، وأن السعودية مثل أي دولة في العالم لا بد وأن تتكيف مع الظروف، مؤكداً أن الحكومة في مراجعة مستمرة لما هو أفضل للمواطنين والدولة.



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