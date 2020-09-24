هشام باعشن وراكان العريفي يقدمان قائمة طعام خاصة باليوم الوطني

2020-09-24

متابعات الخليج 365 - الرياض

قدم هشام باعشن وبمساندة من الشيف راكان العريفي قائمة طعام خاصة لليوم الوطني السعودي وذلك تحت إشراف هيئة فنون الطهي.

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وشملت قائمة الطعام عدة أطباق من مختلف مناطق المملكة وتم تقديمها بشكل عصري مثل المطازيز النجدية والكبيبة الحائلية وغيرها من الأطباق التي تتميز بها المملكة.

من جهته، أكد الشيف هشام باعشن قائلاً: “أعشق مطبخنا السعودي ولدينا إرث نعتز ونفخر به، قائمة الطعام المُنفّذة احتوت على عدة أطباق لأكثر من خمس مناطق في المملكة وكل طبق له إرثه وتاريخه الذي قد يعود لمئات السنين”.

وأردف باعشن: “المطبخ السعودي مميز ومختلف وجزء من دورنا في هذه المناسبة الخاصة إبراز إمكانات المطبخ السعودي، فكل عام والوطن بألف خير”

وتحدث راكان العريفي قائلاً:” طبيعة الأرض في المملكة ما بين الجبال والصحاري والبحر كونت لدينا تشكيلة شبه مثاليه من أنواع الطعام بشكل عام وولدت العديد من النكهات والتقنيات المختلف للمطبخ السعودي، ونتمنى أننا نجحنا في إظهار بعض هذه الخصائص للمطبخ السعودي من خلال قائمة الطعام التي نفذناها، وكل عام والوطن بخير!”

الجدير بالذكر أن هشام باعشن وراكان العريفي يعدان من أفضل الطباخين العرب؛ ويحظيان بقبولٍ اجتماعيٍّ مميزٍ من نوعِه، خاصة وأن ما يقدمانه يلامس احتياجات هواة الطهي في مختلف الدول العربية.



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