شكرا لمتابعة خبر عن معالم تاريخية شاهدة على حضارة الرياض خلال زيارة صحفي أمريكي قبل 62 عام والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

تعد زيارة الصحفي الأمريكي، أوجين برنز للمملكة عام 1958 م إحدى الشواهد على حضارة الرياض في هذة الحقبة وتحديداً قبل 62 عامًا.

واستعادت دارة الملك عبد العزيز بعض شواهد الرحلة ورأي الصحفي في الرياض الذي حرص على نقله لبلاده ، حيث أكد في تقرير نادر لصحيفة "أم القرى " العريقة على حضارة الرياض حينها ، حيث توجد المستشفيات الحديثة المجانية والمدارس ومنها مدارس للبنات .

كما تحدث " برنر " عن المكتبات التي تؤكد اليقظة الفكرية وجمال الطبيعة ومشاهد الأمهات البدويات اللاتي تحملن أطفال الصحراء ، مؤكداً أن الرياض ستظل عالقة في ذهنه وأن ما كان موجوداً في ذلك العهد يؤكد على تقدم الرياض وريادتها في الحياة العصرية.