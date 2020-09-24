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شكرا لمتابعة خبر عن معالم تاريخية شاهدة على حضارة الرياض خلال زيارة صحفي أمريكي قبل 62 عام والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):تعد زيارة الصحفي الأمريكي، أوجين برنز للمملكة عام 1958 م إحدى الشواهد على حضارة الرياض في هذة الحقبة وتحديداً قبل 62 عامًا.
واستعادت دارة الملك عبد العزيز بعض شواهد الرحلة ورأي الصحفي في الرياض الذي حرص على نقله لبلاده ، حيث أكد في تقرير نادر لصحيفة "أم القرى " العريقة على حضارة الرياض حينها ، حيث توجد المستشفيات الحديثة المجانية والمدارس ومنها مدارس للبنات .
كما تحدث " برنر " عن المكتبات التي تؤكد اليقظة الفكرية وجمال الطبيعة ومشاهد الأمهات البدويات اللاتي تحملن أطفال الصحراء ، مؤكداً أن الرياض ستظل عالقة في ذهنه وأن ما كان موجوداً في ذلك العهد يؤكد على تقدم الرياض وريادتها في الحياة العصرية.
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