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طريقة زيادة قيمة المعاش التقاعدي

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الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أكدت المؤسسة العامة للتأمينات الإجتماعية اليوم الخميس إمكانية زيادة المعاش التقاعدي بعد التقاعد .

وأوضحت أنه يمكن شراء مدة إضافية بجانب المدة الأساسية ، ما يزيد عدد الشهور التأمينية التي يتحدد على أساسها قيمة المعاش .

وكانت "التأمينات " قد أبانت قبل أيام أنه يمكن ضم مُدد الإشتراكات السابقة لزيادة الشهور التأمينية وفق 5 شروط .

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