شكرا لمتابعة خبر عن طريقة زيادة قيمة المعاش التقاعدي والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):أكدت المؤسسة العامة للتأمينات الإجتماعية اليوم الخميس إمكانية زيادة المعاش التقاعدي بعد التقاعد .
وأوضحت أنه يمكن شراء مدة إضافية بجانب المدة الأساسية ، ما يزيد عدد الشهور التأمينية التي يتحدد على أساسها قيمة المعاش .
وكانت "التأمينات " قد أبانت قبل أيام أنه يمكن ضم مُدد الإشتراكات السابقة لزيادة الشهور التأمينية وفق 5 شروط .
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