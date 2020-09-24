شكرا لمتابعة خبر عن طفل يقبل صورة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بطريقة عفوية والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): لم يكن أمام طفل صغير لكي يعبر بطريقته الطفولية عن حبه لولي العهد الأمير محمد بن سلمان، سوي بتقبيل صورته عقب وصوله لمطار الملك عبدالعزيز بجدة. لم يكن أمام طفل صغير لكي يعبر بطريقته الطفولية عن حبه لولي العهد الأمير محمد بن سلمان، سوي بتقبيل صورته عقب وصوله لمطار الملك عبدالعزيز بجدة. وكان المطار قد زينت صالاته بأعلام المملكة وصور قادة البلاد، في الذكرى الـ90 لليوم الوطني للمملكة، كما استقبل المطار المسافرين بفعاليات شعبية تعبر عن الحب والانتماء للوطن.

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