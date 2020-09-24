شكرا لمتابعة خبر عن د. صالح التميمي : كل عام وهذا الوطن يعانق السماء مجداً والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - محمد السعران (صدى):

رفع الرئيس العام التنفيذي للتجمع الصحي الأول بالمنطقة الوسطى، الدكتور صالح التميمي، باسمه ونيابة عن منسوبي ومنسوبات التجمع، اطيب التهاني والتبريكات، لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع -حفظهما الله-، وللشعب السعودي الكريم، بمناسبة ذكرى اليوم الوطني الـ 90 لتوحيد المملكة العربية السعودية

وقال التميمي في كلمة له بهذه المناسبة :" نحتفل في هذا العام باليوم الوطني التسعين وهي الذكرى المجيدة والخالدة التي نفخر بها ونعتز، ونعيد فيها أمجادنا السابقة في ظل قيادتنا الحكيمة التي رسمت تاريخاً مشرقاً ومضيئاً للمملكة العربية السعودية وللعالم أجمع .

وأضاف التميمي: " هذه الإنجازات العظيمة في القطاع الصحي ما كان لها أن تتحقق لولا أبناء هذا الوطن وهمتهم العالية، و الرؤية المتكاملة لقيادتنا الرشيدة – أيدها الله - والهادفة لبناء مستقبل وطننا الغالي، وانطلاقاً من حرصها على صحة وسلامة المواطن ، مدعومة بتجهيزات طبية وفنية عالية، وكوادر بشرية متميزة، ويظهر اهتمام الدولة - أعزها الله - أثناء جائحة كورونا العالمية حيث كان لها السبق في حماية المواطن والمقيم من خلال مجموعة من الإجراءات التي ساهمت في الحد من انتشار الجائحة ".

ودعا الدكتور صالح التميمي في ختام تصريحه الله العلي القدير أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله -، ويجعلهما ذخراً وسنداً لهذا الوطن وأبنائه، وأن يديم على وطننا الغالي نعم الأمن والرخاء والاستقرار.