شكرا لمتابعة خبر عن أكثر من 21 فنانًا وفنانة يجسدون جدارية طريق الملك عبدالعزيز بمحافظة دومة الجندل والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - هند العتيبي (صدى):

جسَّد أكثر من 21 فنانًا وفنانة حب الوطن في جدارية طريق الملك عبدالعزيز بمحافظة دومة الجندل، التي سيدشنها محافظ دومة الجندل الدكتور طلال بن مشل التمياط في اليوم الوطني الـ90 تأتي هذه الجدارية بإشراف المجلس البلدي بمحافظة دومة الجندل التي نسق لها منذ وقت مبكر.

كما أطلقت العديد من المسابقات والبرامج والأنشطة تحت مسمى «مسابقة يوم الوطن» في الشعر والأنشطة والتصميم وأفضل تغريدة وطنية وأفضل كيكة تعبر عن المشاعر الوطنية وأفضل كلمة للأطفال باليوم الوطني والعديد من الفعاليات والمسابقات التي تستهدف العائلة والأطفال والمجتمع. كما تأتي هذه البرامج بمتابعة وإشراف مباشر من رئيس بلدية محافظة دومة الجندل المهندس فهد بن إبراهيم العنزي ورئيس المجلس البلدي بالمحافظة متعب بن أحمد الهديب.واعرب المشاركون أن المشاركة في حدث عظيم –وهو اليوم الوطني– مصدر عز وافتخار

Advertisements