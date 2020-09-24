شكرا لمتابعة خبر عن أمير الجوف يلتقي مع شباب وفتيات المنطقة بـ ليلة استثنائية خاصة عنوانها (وطن التوحيد والوحدة) والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - هند العتيبي (صدى):

ضمن لقاءات ليالي الجوف الدورية،التقى صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن نواف بن عبد العزيز أمير منطقة الجوف مع شباب وفتيات المنطقة باليلة استثنائية خاصة عنوانها(وطن التوحيد والوحدة )" والتي تأتي بيوم الوطن 90.

وألقى سمو أمير منطقة الجوف كلمة قال فيها : نجتمع بهذه الفعالية التي خُصِّصت كمناسبة وطنية حملت طابعاً احتفالياً، تحت عنوان - وطـن التوحيــد والوحــدة -، وقد حرصنا أن تُقام بهذا الموقعٍ الملائم الذي يحمل قيمة تاريخ وتراث هذه المنطقة، ويتماشى مع الإجراءات الاحترازية.

وأبان سموه لقد عوَّدتنا حكومتنا الرشيدة منذ تأسيس هذه البلاد وحتى اليوم ، أن تكون إلى جانب المواطن، في علاقة تُجسِّد صور التلاحم بين القيادة وشعبها الوفي ، تُعبِّرُ عنها احتفالاتُ المواطنين بأعيادهم ومناسباتهم الوطنية . بعد ذلك شاهد سموه والحضور فيلماً عن منطقة الجوف يحكي عن مراحل التطور التي شهدتها المنطقة وولاء أبنائها للوطن وقيادته الرشيدة .

ثم ألقيت الكلمات الوطنية بهذه المناسبة ، ثم استمع سموه إلى مداخلات شباب وشابات المنطقة المشاركين في اللقاء ، الذين أعربوا من خلالها عبر الاتصال المرئي لمحافظات المنطقة عن سعادتهم الغامرة بهذه المناسبة الوطنية العزيزة على قلوبنا .

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