مؤسسة التقاعد: إيقاف «استحقاق المعاش» للمستفيدات في حالتين

أكدت أنه لا يتم صرف مكافأة..
أوضحت مؤسسة التقاعد، أنه يتم إيقاف استحقاق المعاش للمستفيدات في حالتين، وذلك عقب استفسار إحدى المستفيدات قائلة: «هل صحيح إذا تزوجت إحدى المستفيدات وتم إيقاف راتبها من والدها هل صحيح يكون فيه مكافأة للمتزوجة أو غير صحيح؟».
ورد الحساب الرسمي لخدمة عملاء مؤسسة التقاعد عبر موقع «تويتر»: «لا يتم صرف مكافأة، وبالنسبة للمستفيدة يتم إيقاف استحقاق المعاش في حالتين: (الزواج، الوظيفة الحكومية)».
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