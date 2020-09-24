بالفيديو.. لحظة العثور على مفقود حي السويدي أنس العريني

تم العثور على المفقود أنس العريني، الذي خرج من منزله بحي السويدي الغربي في الرياض يوم الإثنين الماضي، وذكرت جمعية عون للبحث والإنقاذ أن المفقود العريني تم العثور عليه وهو بصحة جيدة ولله الحمد.

من جانبها، أعلنت المغردة ليان الشنيفي (عبر تويتر)، عن العثور على خالها العريني قائلة «اللهم لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضى، أبشركم يا جماعة الخير تم العثور على خالي أنس العريني، شكرًا جزيلًا من القلب ومن أعماق القلب لكل شخص ساعدنا ووقف معنا ولو برسالة».

وقال المغرد محمد الميزاني، عبر »تويتر« والذي عثر على المفقود «سبحان الله، ربي كريم ودعوة أمه وأبوه الكريمة اللي جابت انس عندي ولا كنت أدري أنه مفقود، ولا كنت أدري عن شي لكن دعوة أمه اللي جابته ودخل انس عندي بالبيت ولا كنت أدري عنه». وتابع «بآخر اللحظات يوم طلع من عندي انس لقيت الإعلان انه مفقود».

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وكانت جمعية (عون) تلقت بتاريخ 21 سبتمبر الحالي، بلاغًا عن المفقود أنس العريني، والذي يعاني من اعتلال عقلي، ويبلغ من العمر 24 سنة.

وأضاف البلاغ أن العريني خرج من منزله بحي السويدي الغربي في الرياض، يوم الاثنين الماضي، في الوقت الذي أعلنت فيه أسرته عن مكافأة مالية للعثور عليه.