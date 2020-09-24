تنبيهات «الأرصاد»: أمطار على جازان وعسير.. وأتربة في المدينة

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم الخميس، تنبيهًا بهطول أمطار رعدية على منطقة جازان، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، تؤدي لتدني في مدى الرؤية.

وأوضحت الهيئة أن الحالة تشمل محافظات (الدائر، والريث،، العارضة، فيفا وهروب)، مشيرة إلى أنها تستمر حتى الساعة السادسة مساءً.

ومن جهتها، دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة جازان، المواطنين والمقيمين إلى أخذ الحيطة والحذر في مثل هذه الحالات، وعدم الاقتراب من بطون الأودية ومجاري السيول، واتخاذ التدابير والاحتياطات اللازمة، واتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني.

كما نبّهت الهيئة، من هطول أمطار رعدية على منطقة عسير، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتدني مدى الرؤية.

أوضحت الهيئة أن الحالة تشمل (أبها، النماص وتنومة وخميس مشيط ورجال ألمع، ومحايل)، مشيرة إلى أنها تستمر حتى السادسة مساءً.

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وأصدرت الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات بالهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، تنبيها بشأن حالة الطقس بمنطقة المدينة المنورة, تضمن رياحًا نشطة وأتربة مثارة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتدنٍ في مدى الرؤية.

وأوضحت إدارة الأرصاد أن الحالة التي تشمل (الحناكية والمهد ) مشيرة إلى انها تستمر حتى الساعة الثامنة من مساء اليوم.

وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة توقعت في تقريرها عن حالة الطقس اليوم رياحًا نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق الرياض، القصيم، المدينة المنورة، مكة المكرمة والأجزاء الشمالية من المنطقة الشرقية، كذلك على الطريق الواصل ما بين جدة – جازان، في حين تكون السماء غائمة جزئيًا قد تتخللها سحب رعدية على أجزاء من مرتفعات جازان، عسير.

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