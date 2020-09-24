تعليق رسمي على فيديو دهس وافد بمكة.. وبلدية أضم: «الطريق لا يتبعنا»

أوضحت بلدية محافظة أضم بمنطقة مكة المكرمة، حقيقة ما تم تداوله في مقطع مصور بوسائل التواصل الاجتماعي، حول حادث دهس وافد بأحد الطرق.

وذكرت بلدية محافظة أضم، في بيان لها نشرته عبر حسابها على «تويتر»، أنه إشارة إلى المقطع المتداول في بعض شبكات التواصل الاجتماعي، لحادث دهس وقع مساء يوم الأحد الماضي، بمركز «ربوع العين» التابع لمحافظة أضم، وراح ضحيته أحد المقيمين (يرحمه الله).

وحيث إن هناك بعض الحسابات في موقع التواصل الاجتماعي (تويتر) حمَّلت البلدية مسؤولية ذلك، وحرصًا على توضيح الحقائق وإزالة اللبس، فإن البلدية تود توضيح التالي:

أولًا: إن الطريق تابع لوزارة النقل وليس من الطرق التابعة للبلدية، حيث لم يفرق المتداولون لهذا المقطع بين المسؤوليات والاختصاصات التابعة للبلدية، والمسؤوليات والاختصاصات التابعة لوزارة النقل.

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ثانيا: تدرك البلدية أن لدى المواطنين والمقيمين درجة عالية من الوعي والمسؤولية، وتدعو كل أفراد المجتمع إلى توخي الحذر في نشر وترويج مثل هذا النوع من المعلومات غير الدقيقة التي تستهدف التشكيك في مؤسسات الدولة، ونؤكد أن تداول مثل هذه التغريدات يدخل ضمن الجرائم المعلوماتية التي تستوجب العقاب عبر أجهزة الدولة المعنية.

وأشارت بلدية أضم، إلى احتفاظها بحقها القانوني في ملاحقة الحسابات المسيئة، لمواجهتها وفقا للنظام.

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