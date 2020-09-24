السعودية اليوم / تسجيل 374 إصابة جديدة بفيروس كورونا في اليابان



طوكيو 07 صفر 1442 هـ الموافق 24 سبتمبر 2020 م واس

سجلت اليابان خلال الـ24 ساعة الماضية ، 374 إصابة جديدة بفيروس

وذكرت وزارة الصحة اليابانية في بيان، أن حصيلة الإصابات بالفيروس وصلت إلى 80386 إصابة، فيما ارتفع اجمالي عدد الوفيات إلى 1525 حالة وفاة.

// انتهى //

11:50ت م

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طوكيو 07 صفر 1442 هـ الموافق 24 سبتمبر 2020 م واسسجلت اليابان خلال الـ24 ساعة الماضية ، 374 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) و 6 حالات وفاة.وذكرت وزارة الصحة اليابانية في بيان، أن حصيلة الإصابات بالفيروس وصلت إلى 80386 إصابة، فيما ارتفع اجمالي عدد الوفيات إلى 1525 حالة وفاة.// انتهى //11:50ت م0027

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