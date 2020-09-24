السعودية اليوم / روسيا تسجل 6595 إصابة جديدة بفيروس كورونا



موسكو 07 صفر 1442 هـ الموافق 24 سبتمبر 2020 م واس

سجلت روسيا خلال الـ24 ساعة الماضية 6595 إصابة مؤكدة بفيروس

وأفادت السلطات الصحية الروسية اليوم، أن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس وصلت إلى 1.128.836 إصابة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 19.948 حالة وفاة ، مشيرةً إلى أن إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء بلغت 929.829 حالة.

// انتهى //

11:47ت م

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موسكو 07 صفر 1442 هـ الموافق 24 سبتمبر 2020 م واسسجلت روسيا خلال الـ24 ساعة الماضية 6595 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد، و 149 وفاة.وأفادت السلطات الصحية الروسية اليوم، أن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس وصلت إلى 1.128.836 إصابة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 19.948 حالة وفاة ، مشيرةً إلى أن إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء بلغت 929.829 حالة.// انتهى //11:47ت م0025

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