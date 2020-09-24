اليوم الوطني / أفغانستان تهنئ حكومة وشعب المملكة باليوم الوطني الـ 90



كابول 07 صفر 1442 هـ الموافق 24 سبتمبر 2020 م واس

قدمت جمهورية أفغانستان الإسلامية، التهاني لحكومة وشعب المملكة العربية

وأكدت وزارة الخارجية الأفغانية، في بيان صحفي، أن المملكة كانت وما زالت في مقدمة الدول الداعمة للسلام في أفغانستان، منوهة بما وصلت إليه العلاقات الأفغانية السعودية من نموّ وتطور كبير وتقارب في العلاقات منذ تسعين عاماً حينما كانت أفغانستان أول دولة إسلامية اعترفت بالمملكة، ووقعت معاهدة صداقة بين البلدين في شهر ذي الحجة سنة 1350هـ، ومثمنة البيان الأخير الصادر من حكومة المملكة الداعم لعملية المصالحة بين الحكومة الأفغانية وحركة طالبان.

وأوضحت الوزارة، أن هذا الموقف غير المستغرب من أشقائها في المملكة هو امتداد لتاريخ كبير ومشرّف من الدعم والوقفات مع أفغانستان وشعبها، معربة عن أصدق دعواتها للمملكة وشعبها الشقيق بدوام الأمن والاستقرار واطراد التقدم والازدهار.

// انتهى //

11:32ت م

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كابول 07 صفر 1442 هـ الموافق 24 سبتمبر 2020 م واسقدمت جمهورية أفغانستان الإسلامية، التهاني لحكومة وشعب المملكة العربية السعودية ، بمناسبة اليوم الوطني الـ 90.وأكدت وزارة الخارجية الأفغانية، في بيان صحفي، أن المملكة كانت وما زالت في مقدمة الدول الداعمة للسلام في أفغانستان، منوهة بما وصلت إليه العلاقات الأفغانية السعودية من نموّ وتطور كبير وتقارب في العلاقات منذ تسعين عاماً حينما كانت أفغانستان أول دولة إسلامية اعترفت بالمملكة، ووقعت معاهدة صداقة بين البلدين في شهر ذي الحجة سنة 1350هـ، ومثمنة البيان الأخير الصادر من حكومة المملكة الداعم لعملية المصالحة بين الحكومة الأفغانية وحركة طالبان.وأوضحت الوزارة، أن هذا الموقف غير المستغرب من أشقائها في المملكة هو امتداد لتاريخ كبير ومشرّف من الدعم والوقفات مع أفغانستان وشعبها، معربة عن أصدق دعواتها للمملكة وشعبها الشقيق بدوام الأمن والاستقرار واطراد التقدم والازدهار.// انتهى //11:32ت م0023

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