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2020-09-24 تطمن في أحد رفيدة تحتفل باليوم الوطني متابعات الخليج 365- فهدالقحطاني- أحدرفيدة احتفل الكادر الطبي في عيادة تطمن بمركز الرعاية الصحية الأولية بعرق بالحناء التابعة للقطاع الصحي بمحافظة أحد رفيدة باليوم الوطني الـ90. Advertisements ورفع منسوبو العيادة الراية السعودية تمجيدًا لمؤسس وموحد المملكة الملك عبدالعزيز، الذي شيد وأسس هذا الكيان العظيم. وسأل منسوبو تطمن الله عز وجل أن يديم الأمن والأمان ويحفظ قائد المسيرة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وولي العهد الأمير محمد بن سلمان.

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