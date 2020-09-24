كلمات وفاء وامتنان من فنانات الوطن في يوم الوطن

2020-09-24

متابعات الخليج 365 - غيداء راشد التميمي - الرياض

عبرت العديد من الفنانات السعوديات عن امتنانهن للوطن ولخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود- حفظه الله- ولولي عهده الأمير محمد بن سلمان آل سعود- حفظه الله- ولصاحب السمو الملكي وزير الثقافة الأمير بندر بن بدر بن عبدالله بن فرحان آل سعود- حفظه الله- في ذكرى اليوم الوطني للمملكة.

وقالت الفنانة نفحات الحربي: “أرفع التهنئة لمقام سيـدي خادم الحرمين الشريفين ولسمو ولي عهده- حفظهما الله- وللشعب السعودي الكريم بمناسبة ذكرى ‎اليوم الوطني التسعين للمملكة وبكل فخر نستعيد في مثل هذا اليوم من كل سنة مجد أجدادنا وقيمنا وأصالتنا، ونشكر الله على ما وصلنا له من نهضة وقوة نباهي بها مشارق الأرض ومغاربها، ونتمنى في مستقبلنا أن يسدد الله خطاها ويديم هذا العز أعوامًا مديدة في ظل قيادتنا الرشيدة”.

من جانبها أضافت المصممة آمنة السبيت قائلة: “أتصفح الصور للملك عبدالعزيز آل سعود وأتأمل ملامح القوة والتحدي والصمود وتاريخ صنعه تتحدث عنه الأجيال تلو الأجيال وتاريخه الذي أثمر دولة سعودية عظمى قوية تهابها الدول العظمى”.

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وأضافت: “بالحديث عن السعودية العظمى تتقازم الأقلام عاجزة عن الوصف، لم نعش تلك الأيام ولكننا نتخيلها من خلال الأحداث ذكاء وتحدي تلك المعارك التي خاضها، والصحراء التي حفظت خطواته فيها، ذاكرتنا مليئة بك يا وطني.. ونحمد الله بأننا قطعة منك، فخورة بالماضي والحاضر والمستقبل القريب المتوقع منك كل ما هو جميل.. حفظ الله ولي أمرنا خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وولي عهده الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ودمت يا وطني فخر المسلمين”.

وقالت المصممة أمل حسن عبدالباقي: “بكل الحب والفخر والاعتزاز بكل الامتنان ومشاعر الانتماء بكل ولاء وعطاء أسمى آيات التهاني والتبريكات أتقدم بها إلى سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسيدي سمو ولي العهد الأمين محمد بن سلمان وكافة الشعب السعودي ومقيميه بمناسبة ذكرى اليوم الوطني السعودي التسعين، راجية من المولى عز وجل أن يحفظ بلادي وحكومتنا الرشيدة، وأن يديم علينا نعمة الأمن والأمان، فهناك فيض من المشاعر يسكن قلب كل سعودي بهذه المناسبة الجليلة وتعجز الكلمات لوصف معاني الفخر والعز، فتاريخ 23 سبتمبر يحكي لنا التسعين عامًا من العزة والشموخ”.

من جهتها أكدت الفنانة ريم العامودي، أن حب الوطن هو بقدر عطائك له دون مقابل وسر نجاحه يكمن في قوة عزيمة أبنائه فبهمتنا وقوة عزيمتنا وكمية عطائنا نصل للقمة، إنه لشرف كبير أن تكون أحد أبناء هذا الوطن العظيم، هذا الوطن الذي خدم أبناءه، وأقل ما نقدمه هو أن نساهم كفنانين في أن نرفع بقيمة هذا الوطن بفننا.

وأضافت العمودي: “أسال الله أن يديم على بلادنا الأمن والأمان والاستقرار، وفي هذه الذكرى العظيمة أتوجه بخالص التهاني والتبريكات لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود- حفظه الله- ولولي عهده الأمير محمد بن سلمان آل سعود- حفظه الله- ولصاحب السمو الملكي وزير الثقافة الأمير بندر بن بدر بن عبدالله بن فرحان آل سعود- حفظه الله- على دعمه للفن والفنانين تحت ظل قيادة حكومتنا الرشيدة”.

وفي نفس السياق أشارت المصممة شفاء البلوي بقولها: “كان وما زال وطني هو ملهمي الأول في أعمالي ومن مدينة العلا الحبيبة حيث نشأت توجد مدائن صالح وجبل عكمة الشامخ وآثار مملكة لحيان ومملكة الأنباط وحضارات تعاقبت وتركت خلفها إرثًا عظيمًا كعظمة هذا الوطن المعطاء كل عام وهو آمنًا مطمئنًا”.



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