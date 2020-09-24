نزلاء سجن المباحث في أبها يحتفلون بـ اليوم الوطني

2020-09-24

متابعات الخليج 365- فهد القحطاني- ابها

احتفل مساء أمس نزلاء سجن المباحث العامة بمدينة أبها باليوم الوطني التسعين، حيث عبروا عن احتفائهم بذكرى هذا اليوم مع اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية.

وشارك النزلاء في تقديم فقرات الحفل الذي ضم كلمة لهم ثم ثلاث قصائد شعرية بين الفصحى والنبطية، وتلى ذلك عرض فيلم وثائقي بعنوان “أنا سعودي” يتحدث عن تاريخ المملكة والمراحل التي مرت بها حتى عصرنا الذهبي الحاضر.

ثم شارك عددًا من النزلاء في أوبريت مسرحي بعنوان “طويق العز” الذي احتوى على عدد من اللوحات الفنية.

جدير بالذكر أن الأوبريت من كلمات وألحان وأداء وإنتاج نزلاء إدارة الوقت بالسجن.

وعبر النزلاء عبر مقابلات قام بها المركز الإعلامي عن فرحتهم الغامرة بهذه المناسبة، رافعين أسمى آيات التهاني والتبريكات لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي العهد الأمير محمد بن سلمان وللشعب السعودي بهذه المناسبة الكريمة.

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