2020-09-24

متابعات الخليج 365 - الرياض

رد الأستاذ في كلية الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، الشيخ سعد الخثلان، على استفسار بشأن حكم التخلف عن صلاة الجماعة بسبب حضور حصص الدراسة عن بعد.

وقال الخثلان خلال أحد دروسه إن الأستاذ في المرحلة الجامعية لديه من الحرية والمرونة ما يجعله يتحكم في توقيت المحاضرات، لذلك فيجوز في هذه الحالة أداء صلاة الجماعة، وتكون المحاضرة بعد الصلاة، موضحًا أن المعلم في المرحلة غير الجامعية لا يكون لديه خيار في توقيت الحصص سواء بالنسبة له أو بالنسبة للطلاب، لذلك يكون المرء في هذه الحالة لديه عذر في التخلف عن صلاة الجماعة على أن يؤدي الصلاة عقب انتهاء الحصة الدراسية.

Advertisements

وكانت متحدثة وزارة التعليم، ابتسام الشهري، قد أكدت أن أعمال منصة مدرستي وبرنامج تيمز ستتوقف عن شرح الدروس وبثها والواجبات أمس الأربعاء واليوم الخميس إجازة اليوم الوطني.

وأضافت أن إجازة اليوم الوطني الـ90 لهذا العام تشمل المعلمين والمعلمات والطلاب والطالبات وجميع منسوبي التعليم أسوة بموظفي القطاع الحكومي.

ومنصة مدرستي هي محاكاة للواقع التعليمي، من خلال البرنامج الصباحي اليومي للطلاب والطالبات؛ بدءًا من تسجيل الدخول للمنصة، وأداء النشيد الوطني، والتمارين الرياضية، ثم استعراض الجدول الدراسي اليومي، والدخول للفصل الدراسي مع المعلّم.

وتتيح المنصة للطلاب والطالبات التفاعل مع الأقران والمعلمين، والمشاركة عبر ساحات النقاش، والاطلاع على تقارير الإنجاز الخاصة به، والتحقق من توزيع درجات متطلبات المقرر من أعمال السنة والاختبارات، والتعرّف على الساعات المناسبة للتواصل الإلكتروني مع المعلمين.



شارك الخبر







