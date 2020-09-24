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في اكتشاف تاريخي، قام فريق دولي من الباحثين بقيادة المعهد الملكي للتكنولوجيا في ملبورن بأستراليا، بتغيير التفكير العلمي حول أسباب التأثير الشديد للأنفلونزا على النساء الحوامل وأطفالهن، وذلك عبر دراسة جديدة تكشف مضاعفات الأنفلونزا التي تهدد حياة النساء أثناء الحمل، والأجنة التي لم تولد بعد.
وقالت الدكتورة ليونغ إن البحث له أيضاً آثار على فهمنا لكيفية تأثير فيروس كورونا على نظام الأوعية الدموية.
وتابعت: "إن الأنفلونزا وفيروس كورونا مختلفان لكن هناك أوجه تشابه ونعلم أن كوفيد-19 يسبب خللا في الأوعية الدموية، ويمكن أن يؤدي إلى سكتات دماغية ومشاكل أخرى في القلب والأوعية الدموية. تقدم دراساتنا أثناء الحمل رؤى جديدة في البيولوجيا الأساسية لكيفية تسبب فيروسات الجهاز التنفسي في حدوث خلل وظيفي في نظام الأوعية الدموية. ويمكن أن تكون هذه معرفة قيّمة لأولئك العلماء الذين يعملون مباشرة على العلاجات واللقاحات ضد كورونا.الأنفلونزا النساء الحوامل
24 سبتمبر 2020 - 7 صفر 1442 11:57 AM
اكتشاف تاريخي لفريق دولي من الباحثينالأنفلونزا مدمرة للنساء الحوامل.. دراسة جديدة تكشف السبب
في اكتشاف تاريخي، قام فريق دولي من الباحثين بقيادة المعهد الملكي للتكنولوجيا في ملبورن بأستراليا، بتغيير التفكير العلمي حول أسباب التأثير الشديد للأنفلونزا على النساء الحوامل وأطفالهن، وذلك عبر دراسة جديدة تكشف مضاعفات الأنفلونزا التي تهدد حياة النساء أثناء الحمل، والأجنة التي لم تولد بعد.
وقالت الدكتورة ليونغ إن البحث له أيضاً آثار على فهمنا لكيفية تأثير فيروس كورونا على نظام الأوعية الدموية.
وتابعت: "إن الأنفلونزا وفيروس كورونا مختلفان لكن هناك أوجه تشابه ونعلم أن كوفيد-19 يسبب خللا في الأوعية الدموية، ويمكن أن يؤدي إلى سكتات دماغية ومشاكل أخرى في القلب والأوعية الدموية. تقدم دراساتنا أثناء الحمل رؤى جديدة في البيولوجيا الأساسية لكيفية تسبب فيروسات الجهاز التنفسي في حدوث خلل وظيفي في نظام الأوعية الدموية. ويمكن أن تكون هذه معرفة قيّمة لأولئك العلماء الذين يعملون مباشرة على العلاجات واللقاحات ضد كورونا.
، الأنفلونزا مدمرة للنساء الحوامل.. دراسة جديدة تكشف السبب ،
المصدر : الخليج 365
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