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الأنفلونزا مدمرة للنساء الحوامل.. دراسة جديدة تكشف السبب

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محمد بن مسعود - الدمام - اكتشاف تاريخي لفريق دولي من الباحثين

في اكتشاف تاريخي، قام فريق دولي من الباحثين بقيادة المعهد الملكي للتكنولوجيا في ملبورن بأستراليا، بتغيير التفكير العلمي حول أسباب التأثير الشديد للأنفلونزا على النساء الحوامل وأطفالهن، وذلك عبر دراسة جديدة تكشف مضاعفات الأنفلونزا التي تهدد حياة النساء أثناء الحمل، والأجنة التي لم تولد بعد.

وقالت الدكتورة ليونغ إن البحث له أيضاً آثار على فهمنا لكيفية تأثير فيروس على نظام الأوعية الدموية.


وتابعت: "إن الأنفلونزا وفيروس كورونا مختلفان لكن هناك أوجه تشابه ونعلم أن كوفيد-19 يسبب خللا في الأوعية الدموية، ويمكن أن يؤدي إلى سكتات دماغية ومشاكل أخرى في القلب والأوعية الدموية. تقدم دراساتنا أثناء الحمل رؤى جديدة في البيولوجيا الأساسية لكيفية تسبب فيروسات الجهاز التنفسي في حدوث خلل وظيفي في نظام الأوعية الدموية. ويمكن أن تكون هذه معرفة قيّمة لأولئك العلماء الذين يعملون مباشرة على العلاجات واللقاحات ضد كورونا.الأنفلونزا النساء الحوامل

24 سبتمبر 2020 - 7 صفر 1442 11:57 AM

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اكتشاف تاريخي لفريق دولي من الباحثين

الأنفلونزا مدمرة للنساء الحوامل.. دراسة جديدة تكشف السبب
أيمن حسن

في اكتشاف تاريخي، قام فريق دولي من الباحثين بقيادة المعهد الملكي للتكنولوجيا في ملبورن بأستراليا، بتغيير التفكير العلمي حول أسباب التأثير الشديد للأنفلونزا على النساء الحوامل وأطفالهن، وذلك عبر دراسة جديدة تكشف مضاعفات الأنفلونزا التي تهدد حياة النساء أثناء الحمل، والأجنة التي لم تولد بعد.

وقالت الدكتورة ليونغ إن البحث له أيضاً آثار على فهمنا لكيفية تأثير فيروس كورونا على نظام الأوعية الدموية.


وتابعت: "إن الأنفلونزا وفيروس كورونا مختلفان لكن هناك أوجه تشابه ونعلم أن كوفيد-19 يسبب خللا في الأوعية الدموية، ويمكن أن يؤدي إلى سكتات دماغية ومشاكل أخرى في القلب والأوعية الدموية. تقدم دراساتنا أثناء الحمل رؤى جديدة في البيولوجيا الأساسية لكيفية تسبب فيروسات الجهاز التنفسي في حدوث خلل وظيفي في نظام الأوعية الدموية. ويمكن أن تكون هذه معرفة قيّمة لأولئك العلماء الذين يعملون مباشرة على العلاجات واللقاحات ضد كورونا.

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، الأنفلونزا مدمرة للنساء الحوامل.. دراسة جديدة تكشف السبب ،
المصدر : الخليج 365

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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