شكرا لمتابعة خبر عن "النمر" يحذر أصحاب الساعات الذكية من عيب تقني أثناء النوم والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): حذر الدكتور خالد النمر استشار أمراض القلب وقسطرة الشرايين أصحاب الساعات الذكية من عيب تقني بسبب إصدار تحذيرات بإنخفاض معدل ضربات القلب أثناء النوم . حذر الدكتور خالد النمر استشار أمراض القلب وقسطرة الشرايين أصحاب الساعات الذكية من عيب تقني بسبب إصدار تحذيرات بإنخفاض معدل ضربات القلب أثناء النوم . وأكد " النمر " أن انخفاض النبض أثناء النوم طبيعي ولا يستلزم إنذار لذا قد يتعرض الأصحاء للفزع ليلاً بعد إنذارهم بما لا داعي له . وتابع "النمر " مازحاً : أنصح هؤلاء بإستبدال تلك الساعات بساعات غير ذكية !

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