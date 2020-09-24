شكرا لمتابعة خبر عن "الخطوط السعودية" توضح قيمة تذكرة الأطفال والرضع والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): أوضحت الخطوط السعودية اليوم الخميس قيمة تذكرة الأطفال والرضع في رحلاتها الجوية . أوضحت الخطوط السعودية اليوم الخميس قيمة تذكرة الأطفال والرضع في رحلاتها الجوية . وأكدت أنه يتم إحتساب نصف قيمة تذكرة البالغ للطفل، أما الرضيع يتم إحتساب 10% من قيمة تذكرة البالغ . وكانت الخطوط السعودية قد أكدت أنه لا يتطلب إجراء فحص " PCR" للأطفال أقل من 6 سنوات على أن تبدأ الرحلات الجوية الدولية في أول يناير المقبل . إقرأ أيضاً :

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