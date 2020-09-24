شكرا لمتابعة خبر عن الموارد البشرية: لا يوجد وقت محدد لصرف المساعدة المقطوعة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أكدت وزارة الموارد البشرية والتنمية الإجتماعية اليوم الخميس عدم وجود وقت محدد لصرف المساعدة المقطوعة .

وأوضحت الوزارة أنه في حال تقديم الطلب على المساعدة المقطوعة و حالة الطلب مراجع تحت الدراسة ، لابد من الانتظار لحين الصرف الالي ولا يوجد وقت محدد للصرف .

كما يمكن متابعة حالة الطلب من خلال الرابط التالي: هنا

الجدير بالذكر أن المساعدة المقطوعة تستهدف دعم الأسر محدودة الدخل والمطلقات والأرامل وأصحاب معاشات الضمان الإجتماعي ويمكن لتلك الفئات التقديم بعد استيفاء الشروط على موقع وزارة الموارد البشرية والتنمية الإجتماعية .