- 1/6
- 2/6
- 3/6
- 4/6
- 5/6
- 6/6
شكرا لمتابعة خبر عن بالصور.. تحسين مدفن نفايات أبها واستكمال أعمال المدفن المركزي بوادي بن هشبل والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - محمد بن طحيطح (صدى):بتوجيه الأمير تركي بن طلال، أمير منطقة عسير، تواصل أمانة المنطقة متابعة أعمال تحسين مدفن النفايات في مدينة أبها، وتكثيف أعمال الرقابة، بعد تداول مشاهد مصورة عبر وسائل التواصل الاجتماعي عن عمالة منتشرة في المدفن الواقع شمال مدينة أبها بداية طريق الطائف.
وقامت الأمانة بتمديد عقد تشغيل مرمى النفايات بمدينة أبها في الوقت الذي يتم العمل فيه على استئناف الأعمال بمشروع مدفن النفايات المركزي بوادي بن هشبل، بعد إكمال الإجراءات النظامية تمهيدًا لإغلاق الموقع الحالي والانتقال إلى الجديد.
وعملت أمانة عسير على زيادة أعمال الدفن اليومي، وتوحيد بوابة الدخول والخروج، وتكثيف الحراسات الأمنية، وتركيب كاميرات للمراقبة وربطها بغرفة التحكم.
كانت هذه تفاصيل خبر بالصور.. تحسين مدفن نفايات أبها واستكمال أعمال المدفن المركزي بوادي بن هشبل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صدى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.