وزارة الصحة تجدِّد التذكير بمدة الحجر المنزلي للقادمين من الخارج

جددت وزارة الصحة، تذكيرها بمدة الحجر الصحي بسبب فيروس كورونا، للقادمين من الخارج، والذين ليس لديهم أعراض ظاهرة.

وذكر حساب «الصحة 937» التابع للوزارة، عبر »تويتر« أن مدة الحجر الصحي في المنزل للقادمين من الخارج الذين ليس لديهم أعراض، كالتالي:

- مدة الحجر المنزلي يومان من تاريخ الوصول، مع إجراء فحص PCR في نهاية الحجر، وتكون النتيجة سلبية.

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- أو في حال عدم إجراء فحص PCR يستمر الحجر المنزلي لمدة ٧ أيام.

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